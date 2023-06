Numérique : les Français partants pour réduire l’impact écologique, oui… mais les autres d’abord !

Il ne fait aucun doute que l'empreinte carbone du numérique est de plus en plus importante en France. Dans l'Hexagone, elle pesait pour 2,5 % des émissions totales en 2020. L'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) et l'ARCEP (le régulateur des télécoms) nous expliquaient récemment que celle-ci devrait progresser de 45 % dans le pays d'ici 2030, si aucune mesure concrète n'était prise. Mais les Français sont-ils capables de fournir les efforts nécessaires pour limiter l'impact environnemental du numérique ? Et surtout, en ont-ils envie ?