Les batteries bientôt plus faciles à retirer et remplacer, mais pour quels appareils ?

Qu'elle semble loin, cette époque où l'on pouvait soi-même démonter la batterie de son téléphone portable. Aujourd'hui, il faut disposer de certains outils et compétences pour y parvenir, ce qui pousse à la surconsommation. L'Union européenne, qui veut rendre les batteries plus durables et plus performantes, est en train d'adopter de nouvelles règles pour que ces dernières (re)deviennent amovibles. Appareils concernés et modalités : Clubic vous livre tous les détails.