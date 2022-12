Polluantes et omniprésentes, les batteries vont devoir s'améliorer en Europe

Ces exigences d'information s'accompagnent d'objectifs ambitieux. L'un des plus marquants est l'obligation des constructeurs, trois ans et demi après l'entrée en vigueur de la législation, de fabriquer des appareils dont la batterie amovible pourra être retirée et remplacée par l'utilisateur. Se prépare-t-on au retour des bons vieux téléphones à l'ancienne ?

L'Union européenne va aussi mettre le paquet dans le recyclage. Elle entend ainsi dès l'an prochain imposer aux entreprises utilisant des batteries dans leurs produits un taux de collecte de 45 % pour les batteries portables, pour ensuite passer à 63 % en 2027 et à 73 % en 2030. Ces taux sont à peine moins ambitieux pour les batteries de véhicules légers, qui devront s'établir à 51 % en 2028, puis à 61 % en 2031.

En s'appuyant sur ces obligations, l'UE veut qu'à l'horizon 2031, 6 % du lithium, 6 % du nickel, 16 % du cobalt et 85 % du plomb utilisés dans la confection de nouvelles batteries soient issus du recyclage. Les deux instances n'ont maintenant plus qu'à approuver officiellement l'accord afin de lui permettre d'entrer en vigueur.