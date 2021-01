L'UE octroie 3 milliards d'euros à douze États membres pour une "industrie des batteries"

Les Français Arkema (géant dédié aux matériaux de spécialités) et l'ETI savoyarde Tokai Carbon (acteur important du marché du graphite synthétique et du carbone) font partie de la liste, dans la catégorie "Matières premières et matériaux avancés." Les autres catégories ("Cellules de batteries" ; "Systèmes de batteries" et "Recyclage et durabilité") sont largement occupées par des entreprises allemandes et italiennes, parmi lesquelles BMW et FCA.