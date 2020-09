Le projet "Airbus des batteries" de PSA et Total voit enfin le jour

Pour le moment, les spécialistes des batteries pour véhicules électriques sont tous issus des pays asiatiques avec la Chine, le Japon et la Coré du sud. Cette nouvelle alliance franco-allemande devrait permettre de créer une véritable alternative européenne pour le développement et la fabrication de batterie.

PSA et Total ont déclaré conjointement : « Avec cette association, les partenaires mettent en place un acteur mondial de référence dans le développement et la fabrication de batteries pour l'industrie automobile au meilleur niveau de performance dès 2023", ont précisé PSA et Total dans leur communiqué ».

La nouvelle entreprise sera dirigée par Yann Vincent, jusqu’à présent directeur industriel du groupe PSA. Le Président de Saft, Ghislain Lescuyer, se voit nommé président du conseil d’administration d’Automotive Cells Company (ACC).