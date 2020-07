PSA annonce une nouvelle plateforme pour véhicules électriques avec des batteries jusqu'à 100 kWh

Cette nouvelle plateforme modulaire permet d’améliorer les coûts de recherche et développement ainsi que les coûts d’industrialisation grâce à plus de synergie avec les moyens de production existants, limitant les investissements nécessaires à la production de nouveaux véhicules.

Nicolas Morel, Directeur recherche et développement du groupe PSA, a déclaré dans un communiqué de presse : « Avec cette plateforme eVMP, Groupe PSA fait une fois de plus la démonstration de sa capacité à innover en développant pour ses clients des technologies au meilleur état de l’art et abordables grâce à la frugalité qui a permis de réduire fortement les dépenses de R&D et les investissements industriels. Cette plateforme mondiale permettra de proposer une offre de véhicules parfaitement respectueux de l’environnement, répondant à l’évolution des attentes de nos clients et garantissant plaisir de conduite et sécurité à bord, valeurs qui fondent la renommée du Groupe aujourd'hui ».