À partir de 2025, DS ne proposera plus que des motorisations électrifiées

À l’heure actuelle, seule la DS 3 Crossback E-Tense est proposée en motorisation purement électrique, partageant son groupe motopropulseur avec la Corsa-e et l’e-208. Au cours du mois de juin, le constructeur a annoncé qu’il allait construire un nouveau modèle DS : probablement la DS 4 E-Tense.

Cette dernière serait développée sur la base de la plateforme modulaire EMP2 et devrait reprendre les caractéristiques de la nouvelle Ë-C4, à savoir un moteur de 100 kW et une batterie de 50 kWh. Rien de très nouveau, c’est également ce que propose la DS 3 Crossback E-Tense, basée sur la petite plateforme E-CMP.

Reste désormais à savoir si DS Automobiles proposera par la suite un véhicule plus grand et avec un niveau d’électrisation digne d’un véritable modèle premium, avec une batterie plus grande et un moteur électrique sensiblement plus puissant. Un tel modèle pourrait alors être inspiré de l’étude Aero Sport Lounge.