Ë-C4 - 100% ËLECTRIC : Citroën dévoile sa nouvelle berline électrique

Il y a une chose que l’on ne peut pas reprocher à Citroën : le confort de ses véhicules. Beaucoup pleurent la disparition de la suspension hydraulique, mais le constructeur, réputé pour proposer des suspensions de qualité, offre à l'Ë-C4 son programme « Citroën Advanced Comfort ».

Ainsi, la nouvelle Ë-C4 disposera des dernières avancées de Citroën dans ce domaine. Le confort de roulage sera optimisé avec des suspensions à butées hydrauliques progressives et à bord, les occupants disposeront de sièges Advanced Comfort et d'une ambiance apaisante et lumineuse.

À cela s’ajoutent les désormais classiques aides à la conduite et le silence de fonctionnement de la motorisation électrique. S'il nous faudra patienter un peu pour la découvrir plus en détail, la nouvelle Citroën C4 s’annonce donc déjà audacieuse…