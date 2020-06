Le Citroën ë-SpaceTourer se dévoile en spécifications et variantes ; le futur van des écolos ?

Côté recharge, on retrouve, de série, un chargeur monophasé de 7,4 kW et en option un chargeur triphasé de 11 kW. Cela permet deux types de charges domestiques (8A et 16A) et deux types de charges accélérées, à savoir Wallbox 32A monophasé et Wallbox 16A triphasé. Sans oublier, bien sûr, la charge sur borne publique.



Le Citroën ë-SpaceTourer sera disponible en quatre versions, à savoir deux destinées aux particuliers et deux aux professionnels. Le véhicule fera également le plein d'aides à la conduite et de connectivité, sans oublier une application mobile dédiée My Citroën.

La disponibilité en concessions est prévue pour la fin de cette année 2020.