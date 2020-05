La Citroën Ami est désormais disponible à la commande, uniquement en ligne

Depuis plus d’un siècle, Citroën innove et se renouvelle en permanence avec plus ou moins de succès. Dans la continuité de cette démarche, le constructeur français ouvre les commandes pour sa nouvelle voiture électrique sans permis, exclusivement en ligne.

Un mode de distribution inédit pour la marque au double chevron qui correspond à l’esprit de son nouveau véhicule : moderne, propre et accessible ! Inutile de se déplacer ou de respecter les horaires de la concession, commandez votre nouvelle Citroën Ami en ligne, 24 heures sur 24.



Commander sa voiture en ligne

Citroën a ainsi créé une boutique en ligne pour vous permettre de commander son Ami électrique. Il y est possible de découvrir le nouveau modèle, de le configurer grâce une prévisualisation en 3D de l’intérieur et de l’extérieur, de demander un essai (à venir prochainement), avant de valider la commande, procéder au paiement et confirmer la livraison, le tout en ligne. De cette manière, aucun déplacement en concession n’est nécessaire, pas même pour la livraison qui se fera directement au domicile du client : tout le processus s'exécute depuis son bureau ou son canapé, et ce même au beau milieu de la nuit le weekend. À noter que pour plus de visibilité, Citroën s’associe à un géant de la distribution en ligne, à savoir le groupe Fnac Darty.

Le parcours d’achat a été simplifié au maximum et se déroule en trois étapes : la configuration de son Ami, la validation de la commande et le paiement en ligne. En cas de besoin, Citroën a prévu une plateforme téléphonique, baptisée sobrement « Plateforme Ami », pour aider le client dans sa commande ou le renseigner du lundi au samedi, de 10h à 20h.



Votre nouvel Ami pour 19,99 € par mois

Notez que Citroën propose deux options pour l’achat d’une Ami : l’achat comptant ou la location longue durée. Un acompte de 500 € sera demandé à la commande pour l’achat comptant, et le solde devra être versé par virement bancaire. Les tarifs d’Ami débutent à 6 000 € (après déduction du bonus écologique de 900 €). Pour la location longue durée, Citroën fonctionne avec la filiale financement du groupe PSA : PSA Finance France / Crédipar. Le loyer mensuel est calculé en fonction de la durée de location et du kilométrage. Ce dernier est révisable en fonction de l’usage de la voiture par le locataire. La location est disponible à partir de 19,99 € par mois pour 48 mois et 10 000 km par an, après un premier loyer majoré de 3 541 € hors bonus.