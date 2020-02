La Renault ZOE est une des voitures électriques les plus vendues au monde

La Renault ZOE en (très) grande forme en 2020 !

Merci la « nouvelle » Renault ZOE ?

Source : Electrek

La petite électrique est (loin) derrière la Clio V, mais bien devant la Megane 4, la Twingo 3 ou encore le Renault Captur...Malgré des ventes concentrées uniquement sur le sol européen, la Renault ZOE est ainsi l'une des voitures électriques les plus vendues au monde. Au total, Renault a livré plus de 250 000 ZOE, et les ventes continuent encore et toujours d'augmenter.En janvier 2020 , en France, la Renault ZOE était classée en troisième position des ventes, toutes motorisations confondues, derrière la nouvelle Peugeot 208 et la Renault Clio V. La citadine électrique s'est en effet écoulée à plus de 5 300 exemplaires dans l'Hexagone le mois dernier.En ce qui concerne l'Europe, sur ce même mois de janvier 2020, la Renault ZOE culmine à 9 629 exemplaires vendus. Elle se place ainsi devant la Megane 4 (9 266 ventes), ou encore le Captur (8 585 ventes), mais reste derrière l'ogre Clio V (17 354 ventes).Ces chiffres doublent presque ceux mois de décembre, et représentent (surtout) une hausse de 156 % par rapport à la même période l'an dernier. En 2019, Renault a vendu un total de 45 745 ZOE en Europe. Un score qui devrait être (rapidement ?) dépassé en 2020.Rappelons que la « nouvelle » Renault ZOE dispose d'une capacité de 52 kWh, améliorant quelque peu l'autonomie du véhicule, un argument de vente capital pour un bolide électrique. On y retrouve aussi un nouveau moteur 100 kW pour de meilleures performances, et une recharge rapide 50 kW.