Vente de voitures électriques en France en 2019 : Renault ZOE, Tesla Model 3 et Nissan Leaf en tête

Renault numéro un des véhicules électriques tous secteurs confondus



Des chiffres encourageants mais en dessous des objectifs fixés



Source : Avem

L'AVERE, l'association nationale pour le développement de la mobilité électrique, profite de ce début d'année pour publier son étude sur le nombre de ventes de ces nouveaux véhicules en France. Et 2019 a été une très bonne année pour les constructeurs.Le nombre de nouvelles immatriculations a bondi de 38 % par rapport à 2018. Cela correspond précisément à 42 763 véhicules électriques vendus sur les douze derniers mois en France. Le mois de décembre a représenté plus de 11 % de ce chiffre, avec 4 803 véhicules immatriculés.C'est Renault qui est de très loin le premier vendeur de véhicules électriques dans l'Hexagone, avec sa ZOE qui s'accapare pas moins de 44 % des immatriculations, soit 44 % des ventes totales de véhicules électriques.Derrière, on retrouve la Tesla Model 3 , enfin arrivée en France après plusieurs années d'attente pour les fans de la marque. La voiture produite par les équipes d'Elon Musk s'est vendue à 6 455 exemplaires et compte pour 15 % des ventes totales. La Nissan Leaf est juste derrière avec 3 738 immatriculations recensées suivie par la BMW i3 (3 739 ventes) et la Kia e-Niro (2 793 exemplaires vendus).Du côté du marché de l'utilitaire léger, c'est encore Renault qui monte sur la première place du podium avec son nouveau Tango ZE. Avec 3 801 véhicules vendus le modèle s'arroge tout simplement la moitié des ventes du secteur devant Nissan et son e-NV200.Ces chiffres sont en deçà des objectifs fixés par la filière, qui espérait 100 000 nouvelles immatriculations au cours de l'année 2019. En 2020, plusieurs constructeurs de premier plan vont lancer de nouveaux modèles grand public très attendus comme la e-208 de Peugeot ou l'Opel Corsa-e Les constructeurs souhaitent vendre 170 000 véhicules électriques au total pour l'année 2020 avec un objectif d'un million de voitures sur les routes d'ici 2022.