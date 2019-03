Tesla Model 3 : des chiffres de vente très encourageants en Europe

L'Europe et la Model 3 : le début d'une nouvelle passion

Vers un succès pérenne ?

Officiellement introduite en février 2019 sur le Vieux Continent, la Tesla Model 3 a rencontré un véritable succès auprès des Européens. C'est dire si la voiture électrique de la firme californienne était attendue de pied ferme par les automobilistes.De l'autre côté du Rhin, lase hisse tout bonnement à la première place du classement des voitures électriques, au 13 février, avec près de 1 000 exemplaires immatriculés, selon Clean Technica . Son dauphin, la, peine à dépasser la barre des 800.Même constat aux Pays-Bas, où les 472 nouvelles immatriculations du mois dernier constituent les meilleurs chiffres du pays, devant la(323), d'après EV-Sales . La Model 3 poursuit son sans faute plus au nord, en Norvège : plus de 1 000 modèles immatriculés à en croire le site spécialisé Electrek , soit trois plus que n'importe quel autre véhicule électrifié.Et la France, dans tout ça ? L'Hexagone s'est lui aussi laissé séduire par l'automobile des équipes de d'Elon Musk, puisque la Model 3 tutoie les 401 immatriculations, toujours en février. C'est moins que la Renault Zoe (1 197) si l'on se réfère aux chiffres d' Avere France Pour sûr, ces chiffres sont prometteurs pour Tesla, et force est de constater que la Model 3 a frappé fort à l'occasion de son introduction européenne. A savoir maintenant si elle continuera sur sa lancée au fil des prochains mois... La machine semble en tout cas bien lancée.