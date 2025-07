L'avenir est au véhicule électrique, veulent croire de plus en plus de personnes et d'autorités à travers la planète - à cause évidemment, de son côté beaucoup moins polluant. Et qui dit de plus en plus de véhicules électriques dit aussi de plus en plus de bornes électriques. Des infrastructures qui créent de nouveaux personnages, présents pour aider à les faire fonctionner correctement.