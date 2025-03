Ne croyez pas que The Charging Place se repose sur ses acquis. La société développe déjà des solutions pour assurer la longévité de ses nouveaux produits, notamment des parkings pour trottinettes et vélos électriques. Avec plus de 1 000 stations implantées, la start-up poursuit son expansion nationale, en prouvant qu'il est possible d'allier innovation technologique, accessibilité économique et conscience écologique dans le secteur de la mobilité électrique.