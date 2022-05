Yespark fait une levée de fonds réussie pour équiper 30 000 places de parking de bornes électriques

Fondée en 2014, Yespark prend son temps pour poursuivre son développement, et ça marche. La première levée de fonds de la start-up tricolore est un franc succès, et elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, alors que la transition écologique bat son plein. La prochaine étape de son évolution consiste à équiper au moins 50 % des places de parking gérées par Yespark de bornes de recharge dans les trois prochaines années. Un défi conséquent, mais nécessaire, car selon son cofondateur Charles Pfister interrogé par Ouest-France, « d’ici à 2025, 500 000 véhicules électriques seront sans maison et plus du double en 2028 ».

Un marché conséquent, dynamisé par la forte demande en places de parking en milieu urbain, alors que nombre d'entre elles, jusqu'à 30 % chez les bailleurs sociaux par exemple, ne trouvent pas voiture à leur bitume. En conséquence, en équipant au moins 30 000 des 60 000 places de parking que la société gère, Yespark veut se donner les moyens à la hauteur de ses ambitions plurielles, également orientées vers l'autopartage et la micro-mobilité. Un projet qui verra le jour d'ici 2025.

Des places de parking ouvertes à tous les types de véhicules et plus seulement limitées, dans une large partie de l'imaginaire collectif, aux traditionnelles voitures thermiques, telle est l'ambition de Yespark. La start-up, qui emploie actuellement 50 employés, souhaiterait en compter près de 300 dès 2026. Une transition qui devrait lui permettre de tripler son offre actuelle d'ici les trois prochaines années.