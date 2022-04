Voiture électrique moderne ou vieille thermique légère : laquelle est (vraiment) la plus écologique ?

En comparant une voiture électrique entrée de gamme (les moins chères étant la Chevrolet Bolt et la Hyundai Kona) à un véhicule de 2010, on trouve les résultats suivants : en moyenne, pour 16 000 kilomètres par an, les voitures électriques susmentionnées émettent 2 740 kg de CO 2 en moins qu'un véhicule de 2010. Les émissions de la voiture de 2010 sont calculées sur la base d'une moyenne recensée par l'Agence pour la protection de l'environnement (EPA) aux États-Unis.

Bien évidemment, le problème fondamental reste celui du coût à l'achat du véhicule électrique. En réalité, aux États-Unis, l'âge moyen des voitures sur la route est de 12 ans. Par conséquent, les consommateurs réalisent des économies d'échelle conséquentes en gardant leurs véhicules thermiques. Cependant, tout cela reste à observer au vu de la montée du prix de l'essence. À suivre…