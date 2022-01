Voitures électriques : les nouveaux modèles attendus en 2022

Hyundai compte parmi les constructeurs les plus actifs sur le marché de la voiture électrique. A côté des Hyundai Kona , Ioniq Electric et Ioniq 5 , le constructeur sud-coréen devrait enfin lancer sa Ioniq 6 . Une berline électrique descendante du futuriste concept Prophecy qui viendra se positionner en face de la Tesla Model 3. Pour ce faire, Hyundai n’est pas allé chercher bien loin en se basant sur la même plateforme E-GMP qui équipe d’ores et déjà la Hyundai Ioniq 5 et la Kia EV6 . Cette dernière partagera d’ailleurs sa batterie de 77,4 kWh afin de conférer jusqu’à 550 km d’autonomie à la Ioniq 6. Tout aussi intéressante, la technologie 800 V qui a fait ses débuts sur la Porsche Taycan, permettra de retrouver 80% de la capacité en moins de 20 minutes. Côté motorisation, Hyundai est également allé piocher du côté de la Kia EV6 pour la version la plus puissante de la Ioniq 6 qui affichera 430 kW (soit environ 535 ch), et 740 Nm de couple. Deux autres déclinaisons de 228 ch et 325 ch sont également prévues.