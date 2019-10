Taycan 4S : Porsche révèle la version plus abordable de sa sportive électrique

De 0 à 100 km/h en quatre secondes

Un peu plus d'un mois après son introduction officielle à Berlin , la Porsche Taycan, déclinée en deux versions que sont la Turbo et Turbo S, accueille un troisième modèle davantage orienté vers le « milieu de gamme ». Disons tout simplement que ce produit se veut moins puissant et donc moins onéreux à l'achat, bien que la grille tarifaire dépasse la barre des six chiffres.La Taycan 4S, de son nom, a été présentée au travers d'un communiqué de presse : l'occasion de découvrir ses deux capacités de batterie différentes, la Performance et Performance Plus, réservées, d'une part, au modèle 390 kW (530 chevaux) et d'autre part, à la version 420 kW (571 chevaux). À titre de comparaison, la Turbo et Turbo S tutoient les 500 kW (680 chevaux) et 560 kW (761 chevaux).Force est de constater que la 4S, de par sa motorisation électrique, devrait combler les férus de sensations et de vitesse. Qui plus est au regard de son accélération : l'exercice 0 à 100 km/h est effectué en quatre secondes, alors que sa vitesse de pointe chatouille les 250 km/h. Quant à son autonomie, comptez 407 kilomètres pour la batterie standard et 463 kilomètres pour celle plus haut de gamme, selon le cycle WLTP.À noter aussi que la Taycan 4S s'équipe de jantes de 19 pouces inédites, fabriquées pour optimiser l'aérodynamisme, ainsi que des étriers frein peints en rouge. Sans oublier des phares à LED intégrés de série.L'écran d'info-divertissement de 10,9 pouces fait aussi son retour, tout comme le combiné d'instrumentation numérique et un intérieur en cuir partiel. Disponible en précommandes, la voiture devrait débarquer chez les concessionnaires en janvier 2020 à partir de 108 632 euros en France.