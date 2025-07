L’étude a été menée auprès de conducteurs néerlandais, mais la logique n’est pas propre aux Pays-Bas. Le comportement observé touche tous les profils exposés à ce type de notifications. Le réflexe de rouler vite tant qu’un radar n’est pas annoncé ne vient pas d’un défaut technique mais de la confiance excessive que certains accordent à l’outil.

Le profil le plus souvent sanctionné ressort assez clairement. Il s’agit généralement d’un homme jeune, utilisateur régulier d’une application de navigation, et plus souvent sur la route que la moyenne. Ce type de conducteur reçoit plus d’amendes, non pas parce qu’il prend volontairement des risques, mais parce qu’il croit pouvoir les anticiper. Or, les alertes n’indiquent pas tout. Un radar mobile, un contrôle ponctuel ou une absence de signalement suffisent à faire tomber l’amende.

Pour Michel Ypma, ce type d’outil reste utile, mais ne doit pas faire oublier le reste. « En fin de compte, il s’agit de rester vigilant et de conduire prudemment ». L'application peut accompagner, mais elle ne remplace pas le jugement.

Les applis de navigation continuent de rendre service. Elles fluidifient le trafic, réduisent les détours, évitent certains ralentissements. Mais leur fonction d’alerte ne protège pas contre les excès de confiance. Pour éviter l’amende, lever le pied reste plus efficace que de compter sur une vibration ou une icône sur l’écran.