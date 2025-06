Plusieurs automobilistes à Dubaï ont pris la route en toute confiance avec Waze, au passage dopé désormais à l'IA, en pensant éviter les routes à péage grâce à l’option dédiée dans l’application. Pourtant, ils ont bel et bien dû passer à la caisse avant d'arriver à destination. Et la facture a surpris plus d’un conducteur. Certains ont payé trois péages, d’autres jusqu’à sept en une seule journée. Les témoignages se sont multipliés sur Reddit. Les utilisateurs expliquent qu’ils avaient bien activé l’option « éviter les péages ». Malgré tout, Waze a proposé des itinéraires qui passaient systématiquement par les routes payantes.

Aucun message d’alerte, aucune explication de la part de l’application. Les paramètres restaient actifs, mais ils n’avaient plus aucun effet sur le trajet proposé. Pendant ce temps, tranquille comme Baptiste, Google Maps, également propriété de Google, fonctionnait sans accroc dans la même région.