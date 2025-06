L'ampleur du dysfonctionnement a de quoi donner le vertige. Google Maps affichait une mer de points rouges et de panneaux stop sur les principales autoroutes allemandes, en suggérant aux conducteur des fermetures massives imaginaires. Les régions de l'ouest et du nord du pays ont été particulièrement touchées, et des répercussions jusqu'en Belgique et aux Pays-Bas ont même été « ressenties », si l'on ose dire.