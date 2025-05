Un problème qui a par ailleurs aussi touché des territoires de la Belgique et des Pays-Bas. Résultat, beaucoup d'automobilistes se sont retrouvés confus durant cette période charnière. Ils ont ensuite inondé les réseaux sociaux chez nos voisins pour critiquer les informations trompeuses qui leur ont été fournies.

Du côté de Google, on a rapidement reconnu le problème. Mais pour le géant américain, la cause de cette malfonction viendrait d'informations extérieures. « Les informations contenues dans Google Maps proviennent de diverses sources (y compris) une combinaison de fournisseurs tiers, de sources publiques et de contributions d'utilisateurs » a ainsi expliqué un porte-parole à N-TV.

« En général, ces sources constituent une base solide pour l'élaboration de cartes complètes et actualisées » a cherché à défendre Google.