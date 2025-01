Seulement voilà, une faille dans ce système bien huilé vient d'être mise en lumière en Inde. L'application confond actuellement deux temples : le célèbre Kollur Mookambika Temple et un temple plus modeste dédié à la même divinité, situé dans le village de Nandalike. Si elle semble anodine, l'erreur a des répercussions considérables sur le terrain… et sur la route.