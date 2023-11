Une erreur de Google Maps égare des dizaines d’automobilistes dans le désert de Californie

« Nous avons ironiquement pensé que ce serait une option plus sûre, et il (Google Maps, ndlr) disait que ce serait 50 minutes plus rapide », a témoigné Shelby Easler. Avec sa famille, elle s’est retrouvée désorientée, avec une voiture endommagée par cette excursion hors-piste. Les services de secours routier étant débordés par les accidents et embouteillages monstres sur l'Interstate 15, les naufragés du désert ont été contraints de patienter plusieurs heures avant qu’une dépanneuse ne vienne les tirer de ce mauvais pas. « Nous nous excusons pour l’incident et n'acheminerons plus les conducteurs voyageant entre Las Vegas et Barstow sur ces routes », a déclaré un porte-parole de Google cité par FOX Business.