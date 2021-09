Google limite les fonctionnalités de Maps si vous ne partagez pas vos données de navigation en direct

C'est une nouvelle qui ne devrait pas plaire à celles et ceux qui utilisent le service GPS de Google sans géolocalisation. Car s'il était jusqu'à présent possible d'effectuer un trajet sans activer cette option, Google a décidé de mener la vie dure aux plus récalcitrants. En effet, pour mettre à jour en temps réel l'état de la circulation sur les routes, la firme emploie les données de ses utilisateurs et utilisatrices afin d'affiner le temps de parcours ou encore proposer des itinéraires alternatifs.

Nécessaire pour les uns, intrusive pour les autres, la transmission des données de navigation, telles que les routes suivies ou la localisation des usagers, est désormais rendue nécessaires par Google Maps pour bénéficier de l'intégralité des services du GPS. La dernière version de l'app, sur Android comme iOS, vous demande donc, si ce n'est pas déjà le cas, de partager vos données de navigation avec l'application et d'activer votre géolocalisation.