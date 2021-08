Pour vous aider à choisir vos trajets, Google Maps va désormais afficher le prix des péages

Google Maps va désormais aiguiller davantage les adeptes du temps gagné ou des économies de trajet. Le service GPS de Google va en effet s'enrichir de nouvelles fonctionnalités, selon un membre du programme de bêta test de Maps. Ce dernier, comme l'ensemble des individus participant, a reçu une message de Google leur annonçant que la prochaine innovation majeure du service consistera à afficher le coût des péages sur un trajet. De quoi permettre aux utilisateurs de choisir entre les trajets les plus rapides et les plus économiques - même s'il arrive (parfois) que les deux se rejoignent.

En ce moment, selon Android Police, la firme « travaille à l'identification complète des routes payantes, pour la carte générale comme pour les itinéraires de navigation ». Maps s'alignerait ainsi sur Waze , autre service populaire de navigation acquis par Google en 2013, qui permet depuis trois ans de connaître le coût d'un trajet en fonction des péages à franchir.

D'autres concurrents incluent aussi ce service, tels que ViaMichelin qui propose également d'inclure le coût de l'essence au prix d'un trajet à effectuer.