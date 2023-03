5 applications à essayer pour dire bye bye à Google Maps

L'application française Mappy est un excellent outil de navigation, prenant en compte tous les moyens de transport (marche, vélos, trottinettes et scooters en libre-service, bus, métros et tramways, véhicule personnel, covoiturage, train et même avion) pour proposer les trajets les plus efficaces selon les besoins de l'utilisateur : le mois onéreux, le plus rapide…

Il est possible de paramétrer son trajet domicile/travail dans l'app (ou n'importe quel trajet régulièrement effectué) afin de recevoir des notifications en temps réel de potentielles perturbations de trafic, ainsi que de configurer un mode de transport privilégié pour se voir recommander un itinéraire plus pertinent.

Mappy prend aussi en charge les points d'intérêts et services de proximité, offre une fonction de vue immersive à 360° à la Street View, et calcule avec précision le coût d'un trajet, en prenant en compte le prix des billets, du carburant et des péages. Si vous vous rendez à l'étranger, sachez que certaines fonctionnalités peuvent manquer. Mais en France, l'appli est une référence.