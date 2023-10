Google Maps vous indique comment positionner des panneaux solaires sur votre toit

Les deux autres API, Air Quality et Pollen, « peuvent aider les entreprises à mieux comprendre les changements climatiques et environnementaux », assure Google. En plus de données sur la qualité de l'air, la première comprend des cartes thermiques de la pollution, ainsi que des informations sur les polluants dans plus de 100 pays dans le monde. L'API utilise des stations de surveillance gouvernementales, des données météorologiques, des capteurs et des satellites pour fournir un index local et universel.