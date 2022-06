Google Maps : vous pouvez désormais vérifier la qualité de l'air autour de vous

Tout juste déployée sur les systèmes Android et iOS, aux États-Unis, cette nouvelle fonctionnalité de Google Maps pourrait bien être utile à certains et certaines d'entre vous. Elle a pour principal objectif de vous aider à prendre connaissance de la qualité de l’air d’un lieu, dans le but de vous permettre de déterminer s’il est bien judicieux de vous y rendre pour des activités en extérieur.