Les recherches Google intègrent des rapports détaillés sur la qualité de l'air des villes américaines, et bientôt en France ?

Désormais, ce sont les États-Unis et l’État de Victoria en Australie qui peuvent avoir accès à ces informations d'une simple recherche sur les versions mobile et desktop de Google Search. Il suffit aux habitants de taper dans le moteur « air quality [nom de la ville] » pour avoir instantanément accès à une carte montrant les différentes stations de mesures. Elles apparaissent sous forme de points de couleur, qui appartiennent aux organisations et entreprises partenaires. Il n'est pas possible de zoomer sur la carte cependant, mais l'aperçu donné est tout de même assez précis.