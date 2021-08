Google Nest Hub est désormais capable d'afficher la qualité de l'air, aux Etats-Unis

L'idée semble être mise en pratique de façon claire : en récupérant les informations transmises par par l'EPA (l'agence pour la protection de l'environnement des Etats-Unis), le Nest Hub affiche une valeur numérique ainsi qu'un schéma composé de couleurs et d'une jauge. Plus l'air est de mauvaise qualité, plus la jauge se teintera d'une couleur rouge foncée. À l'inverse, la couleur sera verte si tout va bien.