Google Maps veut vous signaler les feux de forêts proches de vous

Depuis le début de l'été, l'outil de Google s'est renforcé grâce aux données issues de plus de 40 feux de forêt dans le sud de l'Europe, et au Kenya. Les limites de ces incendies ont été affichées dans Search et Maps, avec les informations utiles envoyées progressivement aux utilisateurs via des notifications push. « Au cours de la seule première semaine de juillet, 1,4 million de personnes ont consulté nos informations sur les incendies de forêt », explique le géant du Web.