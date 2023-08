L'IA à la rescousse pour lutter contre les feux de forêt

Le Canada, le Midwest américain et quelques pays d'Europe occidentale sont aujourd'hui concernés, et sont loin d'être les seuls. Frappées par des sécheresses et de forts changements dans leurs régimes de précipitations, ces régions sont aujourd'hui de plus en plus menacées par les incendies. Pano AI souhaite juguler ce problème en établissant des modèles de prédiction de départs de feux et limiter la propagation de ceux-ci grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle.