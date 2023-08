Vous pouvez voir les feux de forêt dans le monde en temps réel grâce à cet outil de l'ESA

Les données récoltées ces dernières années révèlent en tout cas le nombre important d’incendies qui touchent les pays du sud de l’Europe. Le Portugal a été durement frappé en 2016 et 2017 avec plus de 200 incendies détectés. En 2021, c’était au tour de l’Italie de faire face à des feux majeurs, suivie par l’Espagne en 2022. Cette année, la Grèce est confrontée à son tour à des incendies ravageurs. Mais ce n’est rien comparé au Canada, qui a connu 11 598 incendies au cours des 7 premiers mois de l'année, avec 10 millions d’hectares de terres brûlés !



Olivier Arino, de l’ESA, considère de son côté que cet outil peut aider les chercheurs et gouvernements à mieux comprendre ces incendies pour les anticiper et les empêcher : « La relance de l’Atlas mondial des incendies offre aux autorités, aux chercheurs et aux organisations une occasion précieuse d’améliorer leur compréhension des incendies qui se produisent dans le monde. En utilisant cette ressource complète, ils peuvent concevoir des stratégies plus efficaces pour la prévention et la gestion des incendies à l’échelle mondiale. »