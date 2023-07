Sécheresse : ces départements qui risquent sérieusement de manquer d'eau cet été

Après un mois de juin brûlant, le plus chaud jamais enregistré dans le monde, beaucoup s'interrogent sur les risques – bien réels – de voir la sécheresse gagner du terrain en France. Pourtant, certains départements résistent et affichent un taux de remplissage plutôt convenable de leurs nappes phréatiques. Voyons où ça coince et où on peut souffler, pour l'instant.