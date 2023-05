Réchauffement climatique : découvrez la carte à +4°C

L'infographie ci-dessus permet d'avoir un aperçu des fourchettes basse, moyenne et haute en respectant l'Accord de Paris (les 3 cartes du haut) ou du scénario le plus pessimiste (les 3 cartes du bas). Avec +4 degrés d'augmentation, les glaciers français disparaitraient dans leur intégralité ; les reliefs étant les plus durement touchés. On compterait en moyenne plus de 50 nuits tropicales par an dans le Sud-Ouest, le Sud-Est et la vallée du Rhône, tandis que la partie nord de la France serait la plus touchée par des phénomènes de forts cumuls de précipitations dans un temps restreint (orage). Au-delà de l'Hexagone, les différences seraient également marquées, avec un maximum pour la Guyane.

Davantage de cartes sur le sujet, comme les détails de la mise en place de cette consultation sont disponibles dans la TRACC, en lien dans les sources de cet article ci-dessous.