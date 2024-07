Quelle température fera-t-il dans votre ville dans 60 ans ? Cette application vous répond

jvachez

C’est surtout des mathématiques. Quelqu’un qui ne peut pas faire une prévision proche est incapable de faire une prévision lointaine tout comme quelqu’un qui ne saurait pas quel est le montant d’une cagnotte dans laquelle on rajoute 1€ par jour au bout d’un jour est incapable de donner le montant de la cagnotte dans 60 ans ou quelqu’un qui ne peut pas tenir sur une course de 10 kms, ne peut pas tenir sur un marathon.

Savoir faire la base est nécessaire pour savoir faire quelque chose de plus grand.