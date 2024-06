L'Europe active DestinE, pour créer une réplique numérique de la Terre, cruciale pour lutter contre le changement climatique

Il y a deux ans maintenant, et en partenariat avec différentes entités, comme l'Agence spatiale européenne (ESA), Bruxelles avait lancé la « Destination Earth » (DestinE), qualifiée comme une initiative phare « visant à développer un modèle numérique très précis de la Terre à l'échelle mondiale ». Ce jumeau numérique doit permettre de surveiller, de simuler et de prédire les liens entre les activités humaines et les phénomènes naturels, dans le but de lutter contre les effets destructeurs du changement climatique. Ce lundi 10 juin 2024, une nouvelle étape a été franchie par la Commission européenne, qui a activé le système initiale de DestinE.