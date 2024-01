ClimateGPT : une IA pour aider les décideurs et chercheurs dans leur lutte contre le changement climatique

Un bon modèle de langage ne doit pas nécessairement ressembler aux projets développés par les géants de la technologie. Alors que ChatGPT et Bard doivent répondre à un cahier des charges très large et très complet, d'autres IA peuvent se spécialiser dans des domaines très spécifiques. C'est ce type d'outil qu'a développé l'Endowment for Climate Intelligence (ECI), une organisation dont l'objectif est de créer des intelligences artificielles dédiées à la lutte contre le changement climatique.

Le résultat, ClimateGPT, est spécialisé dans la résolution de la crise climatique et se veut l'interlocuteur privilégié des « chercheurs, décideurs politiques et chefs d'entreprise », selon un communiqué de presse d'AppTek, une des organisations derrière l'ECI. Ces individus peuvent, en effet, interroger l'IA pour les aider à prendre les meilleures décisions sur le plan environnemental en acquérant « une compréhension holistique des impacts du changement climatique à travers les sciences naturelles, sociales et économiques ».

Cet outil d'IA n'a pas été formé avec n'importe quelles données, puisqu'il a ingéré « plus de 10 milliards de pages web et des millions d'articles universitaires en libre accès ». Ceux-ci ont été fournis par Erasmus.IA, une plateforme spécialisée dans la conception d'IA capables d'accompagner l'humanité dans ses défis futurs. L'ECI a pris la liberté d'utiliser une seconde série de données climatiques, mais pas seulement, pour affiner son modèle. ClimateGPT devrait donc être assez résilient face à la désinformation, même si ses créateurs préviennent qu'il « peut générer des réponses biaisées, offensantes ou inexactes ». Personne n'est parfait…