Il séduit Google, Amazon et NVIDIA, et pèse de plus en plus lourd : qui est Hugging Face, ce champion français de l'IA ?

Mathieu Grumiaux © Robert Way / Shutterstock Cette jeune pousse a récemment clôturé une levée de fonds importante, qui réunit les plus grands acteurs de la tech. Parmi les licornes françaises, nous connaissons tous Doctolib ou BlaBlaCar, mais très peu d'entre nous ont entendu parler de Hugging Face. Pourtant, cette toute jeune entreprise française, spécialisée dans l'intelligence artificielle, est en train de se faire un nom à travers la Silicon Valley. Une jeune pousse française valorisée 4,5 milliards de dollars Hugging Face est une société créée en 2016 et reconnaissable entre mille avec son logo représentant un smiley souriant qui tend les bras pour un câlin. Les géants de la tech lui ont eux aussi ouvert leurs bras, lors d'une levée de fonds qui a permis à la start-up française de réunir pas moins de 265 millions de dollars. Parmi les acteurs ayant participé au tour de table, on retrouve NVIDIA, Google, Amazon, Intel, AMD, IBM, ou encore Qualcomm, mais aussi des acteurs moins connus comme Sound Ventures, la société de capital-investissement de l'acteur américain Ashton Kutcher. C'est la deuxième levée de fonds réussie pour Hugging Face, après une première réalisée en 2022 auprès de fonds d'investissement américains, qui lui avait permis de réunir 100 millions de dollars. Avec ce nouveau de table, l'entreprise française, qui opère aujourd'hui entre Paris et New York, est valorisée à hauteur de 4,5 milliards de dollars. © Hugging Face Une approche open source de l'intelligence artificielle qui séduit le groupe Meta Hugging Face est aujourd'hui l'un des poids lourds dans le domaine de l'intelligence artificielle open source. Sa plateforme permet à d'autres entreprises de déposer leurs modèles de langage préentraînés et de les tester auprès d'autres acteurs, qui pourront aussi apporter leurs propres modifications. C'est cette plateforme qu'a notamment choisie Meta pour héberger Llama 2, son propre modèle de langage. De l'autre côté, des entreprises aussi connues que Renault, Pfizer ou Roche utilisent ces bibliothèques comme supports de base pour concevoir ensuite leurs propres outils d'intelligence artificielle. Ce modèle fait donc l'inverse de celui adopté par OpenAI, qui licencie l'utilisation de son modèle de langage GPT-4 et en garde le contrôle absolu. Hugging Face progresse rapidement et a noué un partenariat avec NVIDIA. Le constructeur a annoncé que les services de l'entreprise française seraient hébergés sur son cloud DGX, qui abrite des supercalculateurs spécialisés dans l'IA. Un autre deal du même ordre a été réalisé en parallèle avec Amazon. L'argent ainsi récolté va permettre à Hugging Face d'augmenter ses effectifs, mais aussi, si l'occasion se présente, de procéder à des acquisitions. Julien Chaumond, cofondateur de l'entreprise et directeur de la technologie, explique cependant qu' «il n'y a pas de plans spécifiques pour le moment ». Sources : Les Échos , Capital A découvrir en vidéo