Là où Mistral la joue fine, c'est dans sa stratégie de diffusion. En optant pour une licence Apache 2.0, l'entreprise française embrasse résolument l'open source. Une orientation qui n'est pas sans rappeler celle de Meta avec son modèle, Llama.

Disponible sur GitHub et Hugging Face, le modèle s'offre ainsi aux développeurs du monde entier, prêt à être affiné et exploité sans entrave. Cette démarche tranche avec la culture du secret chère à d'autres ténors de l'IA. Sophia Yang, à la tête des relations développeurs chez Mistral, annonce déjà l'intégration de Pixtral 12B aux plateformes maison, La Plateforme et Le Chat.

Avec son nouveau bébé, Mistral hisse donc bien haut les couleurs de la France sur la scène mondiale de l'intelligence artificielle. Puissant et accessible, Pixtral 12B pourrait bien devenir la référence du Vieux Continent. De plus, si une communauté de développeurs active autour de celui-ci accélère son développement et l'enrichit de nouvelles fonctionnalités, il pourrait vite se muer en incontournable.