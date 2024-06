La France, nouvel Eldorado de l'IA en Europe ?

L'autre donnée intéressante, c'est que selon les données de VC Accel et de Dealroom, sur lesquelles TechCrunch s'appuie, la France est loin d'être l'endroit en Europe où l'on crée le plus de start-up de ce genre. Sur les 221 entreprises d'IA génératives analysées en Europe et en Israël, seules 10% d'entre elles avaient vu le jour en France, contre 12% en Allemagne et 27% au Royaume-Uni.

Mais pourquoi notre pays et le Royaume-Uni se taillent-ils la part du lion dans le secteur ? Si l'on suit l'analyste d'Accel Harry Nelis, c'est le système d'éducation qui fait la différence. « L'importance d'un investissement réel et à long terme dans l'éducation peut être démontrée par le nombre de fondateurs à Paris » indique-t-il dans cette idée. Alors, cocorico ?