IA : la Chine devance de très loin les États-Unis pour le nombre de brevets déposés

Derrière ces deux monstres, on retrouve la Corée du Sud, le Japon et l'Inde aux troisième, quatrième et cinquième place. « Il s'agit d'un secteur en plein essor, d'un secteur qui se développe de plus en plus rapidement. Et nous nous attendons à ce qu'il se développe encore davantage » prédit l'analyste du WIPO, Christopher Harrison.

Il faut dire qu'une tendance à l'accélération se dégage nettement, puisque qu'un quart des 50 000 brevets déposés dans l'IA générative ces 10 dernières années l'ont été en 2023. Parmi les entreprises qui déposent le plus de brevets, on retrouve ByteDance (la maison mère de TikTok), Alibaba ou encore Microsoft.