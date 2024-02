L'intelligence artificielle générative inquiète l'Autorité de la concurrence, qui vient carrément de "s'autosaisir", mais pourquoi faire ?

Les géants du numérique, déjà dominants dans certains secteurs, pourraient exploiter l'intégration verticale pour consolider leur pouvoir de marché dans l'IA générative. L'influence de Microsoft, Amazon, et Google s'étend avec des prises de participations significatives dans des start-up concurrentes. Citons OpenAI pour Microsoft et Anthropic pour Google et Amazon. Les différentes autorités de concurrence surveillent d'ailleurs de près ces développements et examinent les possibles effets dommageables.