IA : les investissements de Microsoft, Alphabet et Amazon examinés par les autorités américaines

L'IA générative est devenue un secteur dans lequel chacun des géants de la tech américaine veut s'imposer. Et pour cela, le moyen privilégié semble être le partenariat avec des start-ups travaillant le sujet depuis plusieurs années, à l'image du lien entre Microsoft et OpenAI. Des liens fructueux, mais qui sont de plus en plus interrogés par les pouvoirs publics, que ce soit chez nous en Europe, ou de l'autre côté de l'Atlantique.