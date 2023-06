L'IA de Baidu aurait déjà dépassé ChatGPT... selon Baidu

Si l'on veut bien accorder à Baidu des compétences technologiques très poussées, il est malheureusement difficile de vérifier empiriquement cette affirmation. En effet, depuis sa sortie il y a trois mois, Ernie Bot n'est accessible que sur invitation, alors que ChatGPT peut lui être utilisé par le premier venu, ce dont le public ne se prive d'ailleurs pas.

Baidu a aussi expliqué que son IA était plus efficace dans l'apprentissage et l'inférence, ce qui devrait à l'avenir permettre des itérations plus rapides et moins chères. Le leader des moteurs de recherche en Chine a aussi ajouté que son futur modèle permettra l'utilisation de plugins… ce que permet ChatGPT depuis le mois de mars !