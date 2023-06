Cette nouvelle IA de Meta serait capable de raisonner comme un humain

Les modèles d'IA génératives tels que celui de ChatGPT sont fortement limités par leurs difficultés de discernement lorsqu'il s'agit d'analyser une situation dans un contexte précis. Ces derniers étant plutôt des agrégateurs de contenu, leur efficacité s'en retrouve restreinte dans de nombreuses utilisations. Dans le but de devancer cette conception de l'IA, JEPA ne se reposera pas simplement sur d'énormes quantités de recherches textuelles. Au lieu de cela, ce modèle comparera des représentations d'images et de sons abstraites. Exactement comme le fait le cerveau humain, capable de traiter constamment environ 10^16 données à la seconde (10 puissance 16). Ce nouveau type de fonctionnement permettra de combler les lacunes de l'apprentissage automatique. À terme, l'objectif est de créer des machines plus intelligentes que l'être humain. Pour l'instant, ces modèles se rapprochent plus de celle d'un chien, assure Yann LeCun, ce qui est déjà pas mal.