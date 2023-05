Meta : mais quelle est donc cette nouvelle IA, qui pourrait créer des images à partir de fichiers audios ?

Mark Zuckerberg a présenté, mardi 9 mai, un tout nouveau modèle d'IA multimodale publié en open source, rattaché à la division Meta AI de son groupe. ImageBind, c'est son nom, possède des propriétés étonnantes en ce qu'il est capable de créer du contenu en combinant jusqu'à six types de données, rapprochant un peu plus encore les machines des humains, et de leur aptitude à apprendre simultanément, de manière holistique.