VivaTech 2023 : 3 raisons de suivre la grand-messe tech made in France !

2 400 exposants (10 % de plus que la précédente édition) et 2 000 investisseurs issus de 50 pays sont attendus, disséminés autour de 23 secteurs d'activités. Et si la French Tech et la délégation européenne auront une belle place, l'événement aura une fois encore un fort accent étranger, avec 8 pavillons pays notamment.